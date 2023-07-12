Кадры из ролика

Саратовцы недоумевают по поводу «усатого калача». Об этом стало известно из соцсетей.

В официальном сообществе Саратовской области «Вконтакте» размещен промо-ролик к фестивалю «Вкусы России», который проходит сейчас в Москве. Конкурс позволяет региональным брендам заявить о себе и продвинуть свои товары. Ознакомиться с роликом можно здесь. Согласно сюжету, саратовский калач зовет сыр из села Лох на фестиваль, и тот соглашается, после этого хвалынский сок просится с ними. На изображения продуктов наложены человеческие лица в стиле популярной несколько лет назад серии роликов про овощи и фрукты с антропоморфными чертами. Саратовцы в комментариях по большей части скептически отнеслись к креативу чиновников.