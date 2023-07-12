Свыше 85 тысяч жителей Саратовской области стали самозанятыми

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В Саратовской области наблюдается рост числа самозанятых граждан. Их количество достигло 85,3 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэкономразвития.

Наиболее популярными сферами деятельности являются: перевозка пассажиров и грузов, парикмахерские услуги, автосервис, мастер маникюра, репетиторство, торговля самостоятельно произведенным товаром.

- Стимулом для регистрации в качестве самозанятого является доступ к мерам господдержки, предусмотренным для субъектов малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Также преимуществом является понятное нормативно-правовое регулирование налогового режима, простая отчётность. С начала года количество самозанятых в области выросло на 25,6%, ими стали более 17 тысяч жителей, - министр экономического развития области Андрей Разборов.