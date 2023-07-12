Участник СВО из Таджикистана впервые получил российское гражданство в Саратове

Руководство ГУ МВД России по Саратовской области приняло решение о приеме в гражданство РФ военнослужащего-контрактника, которые служит в Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

В ходе приема граждан по личным вопросам, который начальник ГУ МВД России по Саратовской области генерал-лейтенант полиции Николай Ситников провел 7 июня в приемной президента России в Саратовской области, к руководителю главка с данным вопросом обратилась гражданка. Она рассказала, что боец является гражданином Таджикистана, сейчас находится в Москве на лечении после полученного в зоне СВО ранения, и попросила содействия в сокращении срока рассмотрения заявления о приеме его в гражданство РФ.

Заявление рассмотрено, проведены проверки, предусмотренные действующим законодательством. Решением регионального ГУ МВД России военнослужащий накануне получил российское гражданство.