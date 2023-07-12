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НовостиОбщество12 июля 2023 5:07

На Тинь-Зине потерялся и попросил о помощи 13-летний мальчик

Елена Маркелова

Вчера вечером, 11 июля, в полицию поступил телефонный звонок от 13-летнего мальчика, который сообщил, который сообщил, что заблудился в лесу в районе Тинь Зиня. Об инциденте проинформировала пресс-служба областного ГУ МВД.

Подросток уточнил, что на его телефоне заканчивается зарядка. На поиски ребенка был поднят личный состав Энгельсского МУ МВД, спасатели МЧС, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Они прочесали лес, и мальчик вышел на голоса взрослых. Он рассказал, что гулял с друзьями в лесопарке, а когда возвращался домой, понял, что сбился с пути.

Сотрудники полиции передали ребенка матери. Женщина поблагодарила стражей порядка.