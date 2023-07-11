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НовостиОбщество11 июля 2023 16:57

Жители Заводского района Саратова среду проведут без газа

Евгений Бадиков

Жители Заводского района Саратова среду проведут без газа. Об этом сообщает администрация Заводского района.

Завтра, 12 июля, подачи газа по раду адресов не будет с 9:00 до 17:00. В качестве причины чиновники называют подготовку газопроводов к зиме.

Отключение коснется частных домов по адресам:

- улица Арбатская, 110-140, 125А-165;

- улица Донская, 60-82, 69-107;

- улица Грузинская, 45-89, 68-84;

- улица Лысогорская, 122-162, 123-161;

- улица Манежная, 35-73, 38-90;

- улица Прессовая, 106-118;

- улица Смоленская, 28-54А, 35-89;

- улица Самарская, 148-160;

- улица 1-я Нагорная, 8-36, 16/1-28/1;

- улица 4-я Нагорная, 27-33А;

- улица 5-я Нагорная, 15-67А, 20-76;

- улица 6-я Нагорная, 23-87;

- улица 8-я Нагорная, 3-39, 4-36;

- улица 9-я Нагорная, 1-41, 4-44;

- улица 10-я Нагорная, 1-31, 16-48;

- Грузинский проезд, 1-5, 4-14;

- 5-й Нагорный проезд, 19-65, 32-58;

- 7-й Нагорный проезд, 24-76, 23-59.