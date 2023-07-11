Жители Заводского района Саратова среду проведут без газа. Об этом сообщает администрация Заводского района.

Завтра, 12 июля, подачи газа по раду адресов не будет с 9:00 до 17:00. В качестве причины чиновники называют подготовку газопроводов к зиме.

Отключение коснется частных домов по адресам:

- улица Арбатская, 110-140, 125А-165;

- улица Донская, 60-82, 69-107;

- улица Грузинская, 45-89, 68-84;

- улица Лысогорская, 122-162, 123-161;

- улица Манежная, 35-73, 38-90;

- улица Прессовая, 106-118;

- улица Смоленская, 28-54А, 35-89;

- улица Самарская, 148-160;

- улица 1-я Нагорная, 8-36, 16/1-28/1;

- улица 4-я Нагорная, 27-33А;

- улица 5-я Нагорная, 15-67А, 20-76;

- улица 6-я Нагорная, 23-87;

- улица 8-я Нагорная, 3-39, 4-36;

- улица 9-я Нагорная, 1-41, 4-44;

- улица 10-я Нагорная, 1-31, 16-48;

- Грузинский проезд, 1-5, 4-14;

- 5-й Нагорный проезд, 19-65, 32-58;

- 7-й Нагорный проезд, 24-76, 23-59.