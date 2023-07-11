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НовостиОбщество11 июля 2023 14:30

Гроза и усиление ветра: саратовцам напомнили о желтом уровне опасности на 12 июля

Елена Маркелова
Тучи над Саратовом

Тучи над Саратовом

Фото: Елена Маркелова

Саратовский Гидрометцентр спрогнозировал еще большее ухудшение погодных условий на завтра, 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

В администрации предупредили, что днем, 12 июля, в Саратове ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Возможна гроза.

В связи с этим ожидается затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий. Возможен обрыв линии электропередач. В Саратове объявлен желтый уровень опасности.