Гроза и усиление ветра: саратовцам напомнили о желтом уровне опасности на 12 июля

Тучи над Саратовом Фото: Елена Маркелова

Саратовский Гидрометцентр спрогнозировал еще большее ухудшение погодных условий на завтра, 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

В администрации предупредили, что днем, 12 июля, в Саратове ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Возможна гроза.

В связи с этим ожидается затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий. Возможен обрыв линии электропередач. В Саратове объявлен желтый уровень опасности.