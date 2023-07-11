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НовостиОбщество11 июля 2023 13:44

Саратовец продал информацию о клиентах салона связи за пять тысяч рублей

Энгельсский районный суд назначил наказание за разглашение коммерческой тайны
Светлана Курышева

Энгельсский районный суд вынес приговор 22-летнему жителю Саратова за неправомерный доступе к компьютерной информации и незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Молодой человек работал в салоне сотовой связи и имел доступ к персональным данным абонентов. В июле текущего года он, используя служебное положение, сделал фотографии карточек клиентов на свой мобильный телефон и отправил изображения неизвестному, получив за это денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей.

Противоправная деятельности была выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Энгельсский районный суд назначил молодому человеку наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно.