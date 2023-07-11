На развитие промышленности Саратовская область получила 39 миллионов рублей

Сегодня, 11 июля, в Саратовской областной думе состоялось заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике, где с докладом выступил заместитель председателя правительства - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

Чиновник рассказал об инвестиционной поддержке новых высокотехнологичных предприятий.

По словам Торгашина, в 2022 году на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, 11 промышленным предприятиям предоставлена субсидия на сумму 31,1 миллиона рублей, из них 20,1 миллиона за счет федерального софинансирования. На докапитализацию Фонда развития промышленности Саратовской области направлено 35 миллионов рублей.

В 2023 году по результатам проведенного Минпромторгом России конкурсного отбора региональных программ развития промышленности из федерального бюджета региону выделено 39,8 миллиона рублей, а с учетом софинансирования из областного бюджета поддержка составит 63,2 миллиона рублей.