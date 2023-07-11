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В Саратовской области родители осуществляют общественный контроль за ремонтом школ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Саратовской области.

В рамках Федеральной программы по капитальному ремонту школ, инициированной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в школе села Бартеневка Ивантеевского района завершается капитальный ремонт.

Провели ремонтно-монтажные работы, поменяли освещение, пожарную сигнализацию, установили видеонаблюдение. На полное обновление школы было выделено более 29 млн. руб. Школа пережила первый капитальный ремонт после основания в 1973 году. Контролировали ремонт общественная группа родителей, а завершить работы планируют в июле.

— Мы с первого дня следили за ходом работ, параллельно информируя об этом всех родителей учащихся в родительских чатах. Спрашивали мнение и принимали совестные решения по выбору красок, материалов. Результат нас очень обрадовал, особенно мы довольные заменой освещения в классах, — высказалась председатель родительского комитета школы Елена Ершова.

В рамках федерального проекта полное обновление получат восемь общеобразовательных школ Балашовского, Балтайского, Ивантеевского, Марковского, Озинского, Турковского и две школы города Саратова. На это предусмотрено 571,8 млн руб. федеральных и областных средств. Работы планируется закончить к 15 августа 2023 года