Саратовца осудили за вооруженный конфликт с соседом по палате

Житель Саратова осужден за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. Об этом сегодня, 11 июля сообщает региональная прокуратура.

В Заводском суде рассматривали дело ранее судимого 66-летнего местного жителя. В ноябре прошлого года мужчина, находясь в одном из медицинских учреждений Заводского района Саратова, поссорился с соседом по палате. В ходе конфликта, злоумышленник нанес потерпевшему один удар кухонным ножом в левое бедро и высказал при этом угрозу убийством.

Суд признал саратовца виновным в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Виновному назначили наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.