В Саратовской области женщина перевела на «безопасный» счет более полумиллиона рублей

Фото: Архив КП

Жительницу села Александров Гай обманули телефонные мошенники. Об этом сегодня, 11 июля сообщает прокуратура области.

Саратовчанка находилась на заработках в столице, когда ей позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что на имя гражданки кто-то пытается оформить кредит. По словам звонившего, действия мошенников можно пресечь, если немедленно взять встречный кредит на аналогичную сумму и перевести деньги на безопасный счет.

Не вдаваясь в подробности, потерпевшая под руководством собеседника отправилась в банк, где оформила кредит и перевела на два неизвестных счета 613 500 рублей.

Полицейскими расследуется уголовное дело о мошенничестве. Сотрудниками полиции установлены лица, на которых оформлены счета – ими оказались жители из двух регионов, расследование продолжается.

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