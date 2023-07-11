Аграрии нуждаются в 17 миллиардах рублей на уборку урожая в Саратовской области. Об этом стало известно сегодня, 11 июля, в ходе выступления начальник управления растениеводства областного минсельхоза Игоря Гриднева.

По его словам, деньги необходимы на закупку горючего (7 миллиардов), техники (4,7 миллиарда) и запчастей (5,3 миллиарда рублей). Из общей суммы 7,8 миллиарда планируют привлечь в виде кредита. Чиновник уточнил, что министерство ведет переговоры с Москвой по поводу финансирования.

Гриднев также рассказал, что в регионе выросла закупочная цена двух видов топлива, которые используют в сельском хозяйстве — бензина АИ-92 и 95.