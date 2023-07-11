На ралли «Шелковый путь» саратовский экипаж второй в рейтинге в своем классе

Фото: Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

В настоящее время саратовский экипаж находится на втором месте в турнирной таблице в своём классе на ралли «Шелковый путь». Об этом сегодня, 11 июля, сообщает Министерство молодежной политики и спорта.

При прохождении спецучастков ралли в направлении из Магнитогорска в Оренбург, гористый ландшафт местности таил коварные ловушки. Экипаж CS 20 Racing Team, представляющий Саратовскую область справился со всеми сложностями. Даже пробитое колесо не помешало успешно добраться до финиша.

Позади у пилота Никиты Юрковского и штурмана Александра Кузнецова уже 1153 "боевых" километра, пройденных по ухабам, косогорам и бездорожью.

До Саратова командам ещё 700 километров, это около 7 часов в пути. Уже завтра участники ралли "Шелковый путь" прибудут в Саратовскую область.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.