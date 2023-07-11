Более 20 саратовских художников представят свои картины на выставке

Фото: Архив КП

Государственный музей К.А. Федина сообщил о совместном с Саратовским отделением Союза художников России при поддержке регионального минкульта выставочном проекте "Вдохновленные солнцем".

По словам организаторов экспозиции, в ней представлены натюрморты, волжские и городские пейзажи - всего около 30 работ более 20 авторов, в технике масляной живописи в период с 2007 по 2023 год.

В выставке, которая открывается 12 июля примут участие художники: Алена Батраева, Татьяна Боженко, Александр Котов, Дарья Гужва, Татьяна Кривова, Наталья Леонтьева, Иван Золотухин, Маргарита Золотухина, Геннадий Кумаев, Наталия Рогулина, Сергей Трубецкой, Валентина Маркушина, Людмила Маханькова, Мария Милавина, Ольга Федорова, Андрей Солдатенко, Алексей Чусляев, Светлана Фирсова, Арина Яли, Полина Яли, Евгений Яли.

- На этой выставке мы видим работы совершенно различной эмоциональной наполненности. От покоя и умиротворенности в волжских пейзажах до внимательной сосредоточенности в изображении уголков старого Саратова. Эти пейзажи обладают особой притягательностью и обаянием, в них авторам удалось уловить, остановить "прекрасные мгновения" бытия, - рассказывают в музее.

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