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НовостиОбщество11 июля 2023 11:42

«Магнит» будет продавать свежую рыбу из Саратова

Готовность стать поставщиками продукта ритейлеру изъявили желание 20 представителей рыбоводческой отрасли
Елена Маркелова
Фото: Минэкономразвития Саратовской области

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

В Саратове прошла встреча менеджмента розничной сети «Магнит» с саратовскими производителями свежей рыбы. Организаторами мероприятия стали министерство экономического развития, министерство сельского хозяйства области и АО «Тандер».

На собрание пришли 20 представителей региональной рыбоводческой отрасли. Они изъявили желание стать поставщиками крупной сети. По словам министра экономического развития области Андрея Разборова, каждый получил возможность задать интересующие вопросы, получить консультации по условиям вхождения в федеральную сеть.

Это первый этап большой совместной работы. Цель - вывести продукцию региональных поставщиков рыбы не только на полки торговой сети Саратовской области, но и других регионов России, - подчеркнул директор филиала «Магнит» Максим Сотников.