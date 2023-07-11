В Саратовской области собака напала на несовершеннолетнюю

Фото: Архив КП

Пугачевская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту нападения собаки на несовершеннолетнюю. По данным областной прокуратуры, сегодня, 11 июля, бездомная собака укусила несовершеннолетнюю девочку, гулявшую на одной из улиц дачного кооператива «Ромашка» Пугачевского района.

Пострадавшей оказана медицинская помощь в лечебном учреждении.

По данному факту правоохранительными органами проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле Пугачевской межрайонной прокуратуры.

Кроме того, прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании морального вреда, причиненного несовершеннолетней.

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