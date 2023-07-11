Саратовские медики спасли туриста из Саудовской Аравии

фото: ОКБ

Саратовские медики спали туриста из Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеграм-канал областной клинической больницы.

Несколько дней назад в больницу обратился 45-летний мужчина, приехавший в Саратов в качестве туриста. Мужчине стало внезапно плохо, держалось высокое давление.

— У пациента оказалась гипертоническая болезнь в запущенной стадии, держалось высокое давление, была вероятность инфаркта или инсульта. Мы сразу его госпитализировали, но главная трудность была в том, что больной совершенно не знает русского языка, —рассказала заведующая отделением кардиологии №1 Светлана Елисеева.

Лечащим врачом стала доцент, врач-кардиолог Лейла Богдалова , которая свободно владеет английским.

По ее словам, пациент оказался очень общительным и был крайне удивлен оперативностью наших врачей. Уже через неделю все показатели нормализовались, и мужчина продолжил свой вояж по России.