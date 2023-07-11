С командиром роты из Саратовской области простятся 12 июля

Фото: Архив КП

Командир роты из Вольска умер после ранений в зоне СВО. Об этом сегодня сообщила администрация Вольского района.

Капитан Губанов родился в 1987 году. Жил и учился в Вольске — в школе № 11, а затем в ВВВУТ. На СВО ушел из военной части г. Богучар в качестве командира мотострелковой роты. Илья Губанов скончался в госпитале от полученных ранений.

- Выражаю глубочайшие слова соболезнования родным и близким капитана Губанова Ильи Геннадьевича, который мужественно сражался и героически погиб 6 июля 2023 года в зоне специальной военной операции на Донбассе, - выразил соболезнования глава района Андрей Татаринов.

Похороны состоятся в городе Вольске Саратовской области 12 июля. Прощание состоится во Владимирском женском монастыре в 10.00.

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