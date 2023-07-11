Саратовские депутаты планируют внести изменения в выборное законодательство. Вопрос был поднят сегодня, 11 июля, в Саратове в ходе заседания комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. В Саратовской области планируют введут ограничения на съемку фото и видео на избирательных участках. Процесс не должен нарушать тайну голосования и стеснять свободу волеизъявления граждан, а так же сохранять конфиденциальность персональных данных в списках избирателей.

Еще один пункт законопроекта гласит, что кандидаты и их команды не смогут проводить агитацию на запрещенных в РФ сайтах. Кроме того, если кандидат был осужден уже после прохождения регистрации в избиркоме, он обязан будет сообщить об этом факте.