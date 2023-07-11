Саратовец Григорий Севян погиб защищая родину

Фото: Архив КП

В специальной военной операции погиб Григорий Севян из Саратова. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в городской администрации.

Соболезнования родным и близким бойца выразили губернатор Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова.

- Григорий Эдвартович Севян был храбрым воином, который с достоинством и честью выполнял все боевые задачи. Он проявил храбрость и самоотверженность, встав на защиту Родины. Вечная слава герою Отечества! , -обратился к близким погибшего губернатор.

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