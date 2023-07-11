Саратовские гребцы завоевали 32 медали на Первенстве ПФО по гребле

Фото: Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

Саратовские гребцы заняли 1 место в общекомандном зачете на Первенстве ПФО по гребле на байдарках и каноэ, завоевав 32 медали. Об этом сегодня, 11 июля сообщает Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

Первенство Приволжского федерального округа по гребле на байдарках и каноэ прошло в Энгельсе на озере Сазанка. В соревнованиях приняли участие 116 спортсменов из 7 регионов ПФО. Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях - до 15 и до 17 лет. В одиночках, двойках и четверках, на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

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