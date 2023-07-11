В Саратовской областной прокуратуре произошли кадровые перестановки

В прокуратуре города Балаково сменился руководитель. По открытой информации, с 10 июля прокурор Александр Бурлаченко покинул пост.

С этого дня обязанности прокурора города исполняет Гриднев Олег Игоревич. Ранее он работал в Калининском районе.

Как сообщили в ведомстве, Бурлаченко, который был главой местной прокуратуры с конца 2019 года, вышел на пенсию по собственному желанию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.