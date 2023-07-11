В Саратовской областной прокуратуре произошли кадровые перестановки

В прокуратуре города Балаково сменился руководитель. По открытой информации, с 10 июля прокурор Александр Бурлаченко покинул пост.
С этого дня обязанности прокурора города исполняет Гриднев Олег Игоревич. Ранее он работал в Калининском районе.
Как сообщили в ведомстве, Бурлаченко, который был главой местной прокуратуры с конца 2019 года, вышел на пенсию по собственному желанию.
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