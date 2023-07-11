Андрей Елистратов

В ходе СВО погиб командир мотострелкового взвода из Балашова. Об этом рассказал глава Балашовского района Павел Петраков.

Сегодня, 11 июля, в Балашове провожают в последний путь военнослужащего Елистратова Андрея Владимировича. Мужчина в 1993 году окончил Вольское высшее военное училище тыла, а 17 октября 2022 года был призван по мобилизации в ВС РФ на должность командира мотострелкового взвода.

29 июня 2023 года старший лейтенант Елистратов героически погиб, исполняя воинский долг на территории ДНР.

— Семье Андрея Владимировича приношу глубочайшие соболезнования. Ваш сын, муж, отец отдал жизнь ради безопасности своей страны и народа. Мы всегда будем помнить его, — высказался Петраков.