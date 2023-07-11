Фото: архив КП

Тысячи саратовцев проведут вторник без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Для ликвидации повреждения водопровода на проспекте Энтузиастов, 54, сегодня, 11 июля остались без воды жители следующих улиц: Барнаульская, Кленовая, Барнаульский тупик, проспект Энтузиастов (от Барнаульской до Крымской), 5-й Динамовский проезд (от Барнаульской до Огородной), Азина, 1-21, Васильковская, Верхоянская, Вологодская, Ленинградская, Энтузиастов, 60-86, Крымская, Крымский проезд, Крымский тупик, Чихарева, Солнечная.

Помимо этого, без горячей воды день проведут жители домов:

— Набережная космонавтов, 1А;

— Чернышевского, 136, 138, 140;

— Международная, 24а, 26б, 28, 28а, 28б, 30, 34, 36;

— Молодежный проезд, 3

— Мира, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 19, 19а, 20, 20а, 20в, 20б, 21, 21а, 23, 23а, 26, 25, 25а, 27, 28, 30, 30а, 30б, 34;

— 4-я Дачная, 9

Еще на двух улицах отключили воду по заявке:

— Лебедева-Кумача, 88;

— Перспективная 29, 31, 31а, б, в.