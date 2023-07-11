Саратовский дом в стиле эклектики признали объектом культурного наследия муниципального значения

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

В Единый государственный реестр внесли еще один дом Саратова. Приказ о признании объектом культурного наследия муниципального значения здания по адресу: улица Железнодорожная, дом 25 подписал глава профильного комитета Владимир Мухин.

В прошлом году здесь прошла историко-культурная экспертиза. «Здание находится в 37-м планном квартале. Согласно плану города 1870 года, на этом месте отсутствовали постройки. Возвели же дом в 1890-е годы. Он выполнен в технике открытого кирпича, а стилистически относится к эклектичным постройкам. Вертикальное членение фасада подчеркнуто межэтажными и подоконными поясками, тягами. Здание декорировано венчающим карнизом, фризом зубчиками, а окна обрамлены замковым камнем», - отметил специалист в исследовании.

В найденных документах указывается, что владельцем дворового места в 1880 году был государственный крестьянин Абрам Павлович Григорьев. В конце XIX - начале XX веков собственниками стали мещане Трегубовы. Владелицей в 1910 году указана жена Василия Григорьевича – Трегубова Матрена Ивановна. Само здание использовалось как доходный дом. Квартиры в нем сдавались в аренду.

Для объекта культурного наследия комитет утвердил границы территории и предмет охраны (уникальные элементы).