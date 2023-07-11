фото: Министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области

Саратовцы награждены Президентскими наградами. Об этом сообщает министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» наградили Сергея и Альбину Алпатовых из села Оркино Петровского района.

Награда была учреждена главой государства в прошлом году, и вручается семьям, где воспитывается четверо и более детей, а вместе с наградой положена выплата в 200 тысяч рублей.

Также за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени награжден начальник участка пути Анисовской дистанции Приволжской дирекции филиала ОАО "РЖД" Сергей Брагин.