Мост «Саратов — Энгельс» официально открыли 58 лет назад

Фото: Мост Саратов-Энгельс Фотограф: Курышева Светлана
58 лет назад состоялось официальное открытие автодорожного моста «Саратов — Энгельс»
Именно 11 июля 1965 года состоялся торжественный митинг по случаю открытия, который проходил у входа на мост со стороны Саратова.
О завершении строительства объявил первый секретарь обкома КПСС Алексей Шибаев. Он разрезал ленточку и открыл движение по мосту.
Длина саратовского моста составляет 2 826 метров, а ширина – 15 метров. Проход кораблей под мостом обеспечивают две приподнятые опоры.
На момент открытия мост считался самым длинным в Европе. Это было одно из первых подобных сооружений, почти полностью построенных из железобетонных конструкций. Мост является символом Саратова.
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