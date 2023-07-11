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НовостиОбщество11 июля 2023 7:40

Саратовские селекционеры представили разработки на «Всероссийском дне поля – 2023»

Елена Маркелова
Фото: МинИнформ64 Z

Фото: МинИнформ64 Z

Делегация Саратовской области приняла участие во «Всероссийском дне поля – 2023». Здесь наши земляки-аграрии представили селекционные разработки.

ФАНЦ Юго-Востока вызвал интерес образцами оригинальных семян собственной селекции. «Россорго» презентовал инновационные разработки в технологии производства муки, растительных масел, крупы, кондитерских изделий, продуктов переработки сахарного сорго, в том числе безглютеновой продукции. Кроме этого, для гостей выставки институт организовал дегустацию печенья и попкорна из семян сорго собственного производства.

Опытно-внедренческое предприятие «Покровское» Энгельсского района продемонстрировало делянки полевых культур саратовской селекции: зерновых, крупяных и масличных культур.