Саратовский Дворец творчества получил грант в четыре миллиона рублей

Фото: Дворец творчества детей и молодежи Фотограф: Курышева Светлана
Дворец творчества детей и молодежи им.О.П.Табакова стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Сумма гранта составила более 4 миллионов рублей.
По информации, опубликованной в Телеграм-канале ДТиМ, в рамках гранта будет организован и проведен II Всероссийский фестиваль «Наши сказки».
Это уникальный самобытный фестиваль, в котором смогут принять участие детско-юношеские театральные коллективы со спектаклями различных жанров, поставленных по мотивам сказок народов России. Сам фестиваль пройдет в октябре во время осенних каникул 2024 г. на площадке Дворца.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.