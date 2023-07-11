Саратовский Дворец творчества получил грант в четыре миллиона рублей

Фото: Дворец творчества детей и молодежи Фотограф: Курышева Светлана

Дворец творчества детей и молодежи им.О.П.Табакова стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Сумма гранта составила более 4 миллионов рублей.

По информации, опубликованной в Телеграм-канале ДТиМ, в рамках гранта будет организован и проведен II Всероссийский фестиваль «Наши сказки».

Это уникальный самобытный фестиваль, в котором смогут принять участие детско-юношеские театральные коллективы со спектаклями различных жанров, поставленных по мотивам сказок народов России. Сам фестиваль пройдет в октябре во время осенних каникул 2024 г. на площадке Дворца.

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