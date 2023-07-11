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Фестиваль уличного кино собрал более 600 зрителей в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

В Саратовской области продолжаются показы короткометражных лент фестиваля уличного кино, стартовавшие 20 июня. Вход свободный, а зрителями стали более 600 человек. Впервые фестиваль прошел в 2014 году.

Региональным координатором показов традиционно стал областной киновидеоцентр. Зрители голосуют за понравившейся фильм светом фонариков. Короткометражка, набравшая наибольшее количество голосов по всей России, станет победителем фестиваля. Поведение итогов состоится осенью этого года.

- В этом месяце фестиваль уличного кино пройдет на площадках Балтайского, Вольского, Екатериновского, Духовницкого, Ртищевского и Самойловского районов, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.