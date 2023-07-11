Жительница Саратова обвиняется в мошенничестве с социальными выплатами

Фото: Архив КП

На жительницу Саратова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении местной жительницей социальных выплат. Об этом сегодня, 11 июля сообщает областная прокуратура.

Установлено, что женщина подала заявление о назначении ей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка. Выплату ей назначили, и она получала ее до сентября 2022 года.

При этом ее несовершеннолетняя дочь с 29.03.2021 по 11.03.2022 находилась в ГУЗ «Специализированный дом ребенка» г. Саратова, а потом женщина по решению суда была лишена родительских прав, но продолжила получать незаконно выплаты. Выплаты прекратились только в сентябре 2022 года основании информации учреждения о нахождении ребёнка на государственном обеспечении. За время нахождения дочери в учреждении, родительница ей материально не помогала, полученные деньги тратила на себя и свои нужды.

Всего с марта 2021 года по сентябрь 2022 года мать получила выплату в размере 63 тысячи рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат. Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

По иску прокурора с женщины уже взысканы 63 тысячи рублей.

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