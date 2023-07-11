Лада Мокроусова поручила чиновникам контролировать благоустройство Саратова

Фото: Телеграм-канал Лады Мокроусовой

Лада Мокроусова провела оперативное совещание в администрации города. Об этом сегодня, 11 июля мэр города сообщила в своем Телеграм-канале.

Заместителю, председателю комитета по ЖКХ Максиму Сиденко поручено держать вопрос открытия Городского парка на контроле. На минувшей неделе уже завершены обследования деревьев, указанных в новом заявлении арендаторов городского парка на снос и опиловку.

Заместителю по социальной сфере во взаимодействии с профильными заместителями глав администраций районов и руководителями образовательных учреждений поручено провести мониторинг состояния подходов к школам и детским садам. При необходимости, запланировать мероприятия по благоустройству.

Транспортному управлению мэр города дала задание реагировать на все обращения граждан, относительно санитарного состояния общественного транспорта, проводить работу с перевозчиками. Также внимательно отслеживать сообщения, касающиеся вопросов работы дублирующих маршрутов, в связи с реконструкцией трамвайной сети.

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