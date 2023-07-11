Мэр Саратова поручила организовать очистку воды от водорослей на набережной

Фото: Телеграм-канал Лады Мокроусовой
Лада Мокроусова провела оперативное совещание в администрации города. Об этом сегодня, 11 июля мэр города сообщила в своем Телеграм-канале.
Одним из обсуждаемых вопросов стало скопление водорослей на саратовской набережной. Градоначальник поручила организовать очистку воды на этой неделе с привлечением специализированной техники.
- В водорослях застревает мусор, оказавшийся в воде. Красоты нашей прекрасной реке – это не придает, - прокомментировала мэр.
Так же, подняли вопросы купания граждан в необорудованных для этого местах. Специалистам поручено выходить в рейды, проводить с жителями разъяснительную работу, предупреждая об опасности.
На совещании отметили, что в настоящее время проводится работа с руководством турбаз, расположенных на территории города вблизи водоемов, на предмет обустройства пляжей, где будет предусмотрен спасательный пункт, а также обеспечено дежурство медицинских специалистов.
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