Саратовские врачи: ежегодно в России почти 40 тысяч человек умирает в результате отравления алкоголем

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К внешним причинам смерти относятся причины, вызванные не болезнями, а различными умышленными или неумышленными внешними воздействиями в том числе: несчастные случаи, ДТП, отравления,утопления, пожарыи т. п.

Смертность от внешних причин — это единственный класс причин, которые являются предотвратимыми. Внешние причины приводят не только к смерти, но и к инвалидности. Большая доля погибших—люди молодого возраста.

«До 2/3 смертей от внешних причин связаны с употреблением алкоголя, ежегодно в России почти 40 тысяч человек умирает в результате отравления алкоголем. Огромное количество людей гибнет или становятся инвалидами в дорожно-транспортных происшествиях по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения.Серьёзную проблему представляют высокий риск суицида среди пьющих, воспитание детей пьющими родителями», - отмечает главный врач саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.

Проблема снижения смертности от внешних причин требует внимания не только государственных структур и ведомств. Уровень ответственности каждого члена общества вносит существенный вклад в решение этой проблемы. Для снижения производственного травматизма существует система охраны труда, для снижения смерти в ДТП строятся дороги, специальные ограждения, проводятся профилактические мероприятия. Медицинская помощь, помимо оказания неотложных и необходимых мероприятий, включает информационно-пропагандистские мероприятия, обучение населения оказанию первой помощи, пропаганду ведения трезвого здорового образа жизни.

«Тема здорового трезвого образа жизни как неотъемлемая часть укрепления здоровья, успешности в жизни и залог успешного лечения обязательно присутствует при проведении всех пропагандистских мероприятий саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, как в рамках календаря дат ВОЗ, так и плановых мероприятий», - рассказывает Римма Яхина.

Действующая информационно-пропагандистская система направлена на повышение уровня знаний населения о влиянии отрицательных факторов на здоровье и уменьшение их воздействия.

Министерство здравоохранения области по материалам ГУЗ «СОЦОЗМП»