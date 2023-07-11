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В Саратовской области за неделю коронавирусом заболели 161 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За прошедшую неделю в регионе зафиксирован 161 случай коронавируса. Общее количество заразившихся в регионе составляет 324 820 граждан, а выздоровели с начала эпидемии 318643 человека.

Наибольший прирост заболевших за неделю зафиксирован в Саратове - 74, Энгельсском районе - 54, Пугачевском - 14, Балашовском - 9.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 11, с признаками ОРВИ - 150.