В Саратовской области начали производить новые серии автодеталей для ГАЗ и АВТОВАЗ

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Предприятие Саратовской области - АО «Балаковорезинотехника» - в первом полугодии-2023 начало серийное производство деталей для машин концернов АВТОВАЗ и ГАЗ. Об этом сообщило региональное минпромэнерго.

Речь идет о подпружиннике задней подвески для Lada Vesta, прокладке поддона картера на ГАЗель NEXT и чехла шруса внутреннего на внедорожники NIVA Chevrolet и Travel. Таким образом завод выполнил программу импортзамещения.

Ранее в этом году балаковское предприятие по данной программе заменило турецкого производителя в поставках на конвейер АВТОВАЗа шлангов и патрубков системы охлаждения для автомобилей Lada моделей Granta и Vesta. Кроме этого на БРТ запланировали освоить производство модернизированных компонентов для сборки отечественного внедорожника.