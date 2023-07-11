Саратовец, получивший ожоги при курении, умер в больнице. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

По данным следствия, 20 июня житель Ленинского района Саратова находился в нетрезвом состоянии в своей квартире на Ипподромной и решил прикурить от газовой плиты, в результате чего получил ожоги. 7 июля его знакомая обратила внимание на состояние мужчины и обратилась в скорую помощь, после чего мужчину госпитализировали, и он скончался 10 июля.

Точная причина смерти гражданина станет известна после вскрытия. Производится проверка.