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НовостиПроисшествия11 июля 2023 6:11

Саратовец, получивший ожоги при курении, умер в больнице

Евгений Бадиков

Саратовец, получивший ожоги при курении, умер в больнице. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

По данным следствия, 20 июня житель Ленинского района Саратова находился в нетрезвом состоянии в своей квартире на Ипподромной и решил прикурить от газовой плиты, в результате чего получил ожоги. 7 июля его знакомая обратила внимание на состояние мужчины и обратилась в скорую помощь, после чего мужчину госпитализировали, и он скончался 10 июля.

Точная причина смерти гражданина станет известна после вскрытия. Производится проверка.