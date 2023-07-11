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НовостиОбщество11 июля 2023 6:06

В 2024 году еще одна саратовская школа перейдет на обучение в одну смену

После сдачи пристройки в школе смогут обучаться 1175 детей
Евгений Бадиков
фото: Володин. Саратов

фото: Володин. Саратов

Председатель ГД Вячеслав Володин проверил возведение пристройки к саратовской школе №103 в Ленинском районе. Учреждение должно перейти на учебу в одну смену.

Политику сообщили, что сдать новый корпус учебного заведения планируется к концу текущего года. После этого в школе смогут обучаться одновременно 1175 детей.

Володин отметил, что намерен контролировать процесс застройки прилегающей территории, чтобы школа вновь не оказалась переполненной из-за новых жилых домов.

По словам спикера федерального парламента, личные интересы застройщиков не должны перечеркивать планы перевода школ на обучение в одну смену, что является государственной задачей.