фото: ГИБДД

Под Саратовом в ДТП с КамАЗом насмерть разбился водитель «Газели». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 11 июля, в Петровском районе произошло ДТП. Примерно в 3:00 произошло столкновение грузовой «ГАЗели» и КамАЗа. В результате ДТП 47-летний водитель «ГАЗели» погиб на месте до приезда «скорой помощи» от многочисленных травм. По трассе оказался рассыпан груз одного из автомобилей.

По информации министра здравоохранения Олега Костина, в ДТП также пострадали жители Пензенской области: управлявший КамАЗом 54-летний мужчина, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, и 12-летний мальчик. Ребенок получил ушиб коленного сустава.

От госпитализации пострадавшие отказались.