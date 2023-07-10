Водитель Volkswagen погиб от столкновения с фурой в Гагаринском районе

В Гагаринском районе Саратова случилось смертельное ДТП. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Глава ведомства уточнил, что на трассе Р-228 у поворот на село Широкий Буерак столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Volkswagen.

54-летнему водителю из Volvo тщетно пытались помочь фельдшеры скорой - травмы, полученные им, были несовместимы с жизнью. Его пассажирка 43 лет госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.

Сотрудники ГИБДД выясняют подробности, приведшие к трагедии.