Закрывшийся маршрут продублируют автобусными направлениями

Реализация проекта "Скоростной трамвай" ведется по всем маршрутам Фото: Елена Маркелова

С 15 июля в Саратове закроется движение трамвайного маршрута №8. Мера связана с реализацией проекта «Скоростной трамвай».

В период остановки работы на трамвайном маршруте можно будет воспользоваться маршрутами № 18Д, 55, 55А,3,16, 26. Всего на указанных маршрутах работает 104 единицы автобусов.

На ряде маршрутов увеличение подвижного состава запланировано на 18 единиц. На указанных маршрутах будет предоставлено право льготного проезда по «Транспортной карте».