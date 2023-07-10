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В Саратовской области полностью заняты целевые места для учителей и медиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Губернатор Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с зампредами и министрами Правительства области. На повестке дня стоял вопрос поступления целевиков в вузы региона. 5 июля министерство образования завершило прием заявок. Начиная с этого года областное ведомство стало централизованно выдавать направления тем абитуриентам, кто после окончания вузов хочет работать в бюджетных учреждениях.

В этом году впервые полностью заняты все целевые места и для учителей, и для медиков. Отобраны 618 целевиков на врачебные специальности (в том числе 219 – в ординатуру, 399 – на специалитет) и 234 – на педагогические.

По словам губернатора, необходимо по максимуму использовать возможности, которые дают целевые квоты, ведь эти специалисты останутся в Саратовской области, а не уедут в другие регионы.