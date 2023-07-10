Фото: Правительство Саратовской области

На всех пляжах и турбазах Саратовской области по поручению Романа Бусаргина проведут рейды. Такое поручение сегодня, 10 июля, губернатор дал по итогам совещания с зампредами и министрами.

Рейды проведут с целью проверки безопасности отдыхающих. Особое внимание Бусаргин поручил уделить несанкционированным местам купания.

Напомним, в этом году с начала лета утонули 17 человек, в их числе четыре ребенка.

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