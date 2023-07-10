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На отлов более тысячи собак в Саратове потратят почти 8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на официальном портале Госзакупок.

Администрации трех районов Саратова ищут подрядчика для отлова бродячих собак. В Заводском планируется поймать 820 собак, а в Волжском и Гагаринском районе — по 250 животных. За отлов и содержание собак в течение 16 дней в Заводском районе готовы заплатить 6 миллионов рублей, а чиновники Волжского и Гагаринского районов соответственно по 1,84 млн рублей. Согласно условиям торгов, подрядчик будет обязан содержать животных в приюте 16 дней, и за этот срок необходимо стерилизовать, вакцинировать, маркировать животных клипсами.

Если собака будет забрана по ошибке — ее вернут владельцу. Если животное неизлечимо больно — провести эвтаназию.