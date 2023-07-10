Саратовские аграрии собрали первые 100 тысяч тонн зерна

Фото: Минсельхоз Саратовской области

В Саратовской области собрано 100 тысяч тонн зерна. Информацией поделилось региональное министерство сельского хозяйства.

Более всего из этого количества намолотили хозяйства Краснопартизанского (22,7 тысяч тонн), Озинского (9,5 тысяч тонн), Федоровского (9,3 тысяч тонн), Дергачевского (8,8 тысяч тонн) и Пугачевского (8,6 тысяч тонн) районов.

В уборочную кампанию-2023 уже вступили шестнадцать районов области. Аграрии региона собрали 36,2 тысячи га озимых культур.

Помимо пшеницы, в Дергачёвском районе приступили к уборке ржи.