Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2023 12:32

Саратовские аграрии собрали первые 100 тысяч тонн зерна

Уборочная началась в нескольких районах региона
Елена Маркелова
Фото: Минсельхоз Саратовской области

Фото: Минсельхоз Саратовской области

В Саратовской области собрано 100 тысяч тонн зерна. Информацией поделилось региональное министерство сельского хозяйства.

Более всего из этого количества намолотили хозяйства Краснопартизанского (22,7 тысяч тонн), Озинского (9,5 тысяч тонн), Федоровского (9,3 тысяч тонн), Дергачевского (8,8 тысяч тонн) и Пугачевского (8,6 тысяч тонн) районов.

В уборочную кампанию-2023 уже вступили шестнадцать районов области. Аграрии региона собрали 36,2 тысячи га озимых культур.

Помимо пшеницы, в Дергачёвском районе приступили к уборке ржи.