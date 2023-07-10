На радио «КП-Саратов» Министр молодежной политики и спорта Олег Дубовенко рассказал о развитии спорта в Саратовской области

Фото: КП Саратов

На радио «Комсомольская Правда-Саратов» в передаче «Гость в студии» Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Дубовенко Олег Александрович рассказал о развитии физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Саратовской области.

Одной из важнейших задач министерства спорта является привлечение к занятиям физкультурой максимального числа жителей. На территории нашего региона проводится достаточно большое количество мероприятий, что в интересах жителей.

Механизмами достижения цели является развитие спортивной инфраструктуры в регионе, увеличение количества и качества проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий, рациональное кадровое и финансовое обеспечение сферы физической культуры и спорта, - отметил Дубовенко.

Ежегодно в регионе проводится более ста всероссийских и областных массовых мероприятий с общим охватом участников более 105 000 человек.

Кроме того, поставлена цель популяризовать массовый спорт в регионе: развивать дворовый футбол, строить уличные спортивные площадки и хоккейные коробки.

Также, невозможно не отметить, что в регионе проходит регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», который пройдет в этом году с 21 по 29 июля. Форум ПФО «iВолга» – самое масштабное молодежное событие округа, которое традиционно проходит в Самарской области.

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