фото: Тг-канал "Городской смотритель"

Новый туф на саратовской набережной заплесневел и покрылся мхом. Об этом сообщает телеграм-канал «Городской смотритель».

По словам автора канала, на прежнем туфе никогда не было плесени. Новый же покрылся черной плесенью на лестницах около Бабушкиного взвоза.

Отметим, туф обновили на набережной в 2021 году — А ведь старый туф был снят в огромных количествах со всех лестниц среднего яруса. Неужели нельзя найти и восстановить утерянное? Ведь это наше общее достояние, история и культура. Есть и другие места в городе, где валяются куски туфа, почему не взять их там для ремонта Набережной? Если вы где-то увидите брошенные камни туфа, сообщите! — высказалась автор поста