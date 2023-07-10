Опубликованы подробности дела саратовского «авторитета»

Саратовский областной суд огласил приговор лицу, занимавшему высшее положение в преступной иерархии 7 июля 2023 года. Пресс-служба Саратовского областного суда опубликовала подробности приговора ранее судимому Белову Максиму Владимировичу, обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии.

В 2019 году во время отбывания наказания в виде лишения свободы в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Саратовской области неким «авторитетом» Белов был представлен осужденным указанного исправительного учреждения как «бродяга» - лицо, имеющее преступный опыт, активно пропагандирующее традиции и обычаи уголовно-преступной среды, разрешающее отдельные конфликтные ситуации и стремящееся занять высшее положение в преступной иерархии. Позднее, в апреле 2020 года, доказав свою приверженность к криминальной идеологии, подсудимый назначен «положенцем». В его обязанности входила координация деятельности участников уголовно-преступной среды, аккумулирование и учёт преступных доходов, соблюдение и пропаганда преступных традиций и обычаев уголовно-преступной среды, а также выполнение иных функций.

О том, что осужденный является сторонником тюремной субкультуры свидетельствовали его татуировки. Став «положенцем» Белов присвоил криминальные статусы своим доверенным лицам из числа осужденных. В этот же период времени он организовал нелегальную доставку на территорию ИК-7 запрещенных предметов; активно развивал «воровские» традиции и обычаи, формировал преступные ценности. Кроме того, в один из дней Белов с помощью доверенных лиц организовал выход осужденных матрасами на плац: 150 человек собрались у здания дежурной части и, лишь после принятых администрацией мер, вернулись в расположения отрядов.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался. При этом в ходе судебного разбирательства, обращаясь к суду с заявлениями, указал, что никакого высшего положения в преступной иерархии не занимал и не занимает, «положенцем» не является.

Рассмотрев уголовное дело, Саратовский областной суд признал Белова виновным. Учитывая неотбытый срок наказания по предыдущему приговору суда, который составлял 1 день, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 1 день с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 2 года.