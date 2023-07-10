Фото: Архив КП
В Саратове жителям Ленинского района отключили воду до завтра. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает ООО «КВС».
Причина отключения связана с повреждением на водопроводе по адресу Тархова, 21Б. Холодное водоснабжение ограничено абонентам улицы Тархова 23 и 25/23, а также улицы Перспективная 21б; 25а; 27а; 29; 31; 31а; 31б.
Устранение повреждений планируется к 6:00 завтрашнего дня.
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