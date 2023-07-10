Фото: Архив КП
В Балаково ссора партнеров по бизнесу обернулась уголовным делом. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает региональное управление МВД.
По данным следствия, мужчины 36 и 42 лет открыли дело, но совместная работа не сложилась. В ходе конфликта партнеры начали делить имущество, что привело к разногласию. В результате, 36-летний оппонент схватил охотничье ружье и угрожал убить товарища.
После ссоры 42-летний мужчина обратился в полицию с заявлением. Заведено уголовное дело, все обстоятельства уточняются.
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